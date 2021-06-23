Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда в Истборне

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Вместе с японкой Макото Ниномией украинка обыграла австралийско-американский тандем Саманта Стосур / Коко Вандевей.
Истборн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Саманта Стосур / Коко Вандевей – 6:0, 7:6(3)
Далее по сетке победительницы матча Костюк / Свитолина – Гуарачи / Кравчик.
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Источник — Sport.ua
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