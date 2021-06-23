ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала вингера сборной Аргентины

Николас Гонсалес продолжит карьеру в Серии А

  • 23.06.2021 17:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала вингера сборной Аргентины
© twitter.com/acffiorentina. Николас Гонсалес

«Фиорентина» официально объявила о подписании вингера «Штутгарта» и сборной Аргентины Николаса Гонсалеса. Контракт рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации различных СМИ, она составила от 23 до 27 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 23-летний Гонсалес провел 15 матчей в Бундеслиге и отличился в них 6 голами и 2 ассистами. Сейчас игрок выступает на Копа Америка в составе сборной Аргентины.

Сама «Фиорентина» на данный момент находится без главного тренера после того, как клуб покинул Дженнаро Гаттузо.

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Источник — ФК Фиорентина

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