ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала вингера сборной Аргентины

«Фиорентина» официально объявила о подписании вингера «Штутгарта» и сборной Аргентины Николаса Гонсалеса. Контракт рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации различных СМИ, она составила от 23 до 27 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 23-летний Гонсалес провел 15 матчей в Бундеслиге и отличился в них 6 голами и 2 ассистами. Сейчас игрок выступает на Копа Америка в составе сборной Аргентины.

Сама «Фиорентина» на данный момент находится без главного тренера после того, как клуб покинул Дженнаро Гаттузо.