Неожиданный выбор. Это’О назвал фаворита Евро-2020

Знаменитый камерунский форвард Самуэль Это’О рассказал о том, какую сборную считает фаворитом Евро-2020:
«Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике».
Сегодня Испания в третьем туре Евро-2020 сыграет со Словакией.
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Источник — AS
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