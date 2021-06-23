Неожиданный выбор. Это’О назвал фаворита Евро-2020

Легендарный форвард сделал свой прогноз

  • 23.06.2021 17:18
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Неожиданный выбор. Это’О назвал фаворита Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Это'О

Знаменитый камерунский форвард Самуэль Это’О рассказал о том, какую сборную считает фаворитом Евро-2020:

«Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике».

Сегодня Испания в третьем туре Евро-2020 сыграет со Словакией.

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Источник — AS

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