ДОДО: «Прошлый сезон стал для Шахтера уроком»

Бразильский футболист надеется, что следующий сезон сложится иначе для «горняков»

  • 23.06.2021 15:43
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ДОДО: «Прошлый сезон стал для Шахтера уроком»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Защитник «горняков» Додо рассказал о первой неделе подготовки, знакомстве с новичками команды Педриньо и Марлоном, а также о необычайно длинном сборе в Австрии.

– Прошедшая неделя была первой для Де Дзерби в «Шахтере», а сейчас мы вместе начинаем зарубежный сбор. Три недели в Австрии – очень важный и ответственный этап, который позволит лучше понять идеи тренера. Постараемся, чтобы команда подошла к официальным матчам полностью подготовленной, ведь в этом сезоне мы точно хотим стать чемпионами.

– Смог приблизиться к своей оптимальной форме за неделю подготовки?
– Практически. К счастью, это дается мне достаточно просто. Позиция крайнего защитника позволяет быстрее набирать физические кондиции, к тому же тренировки были интенсивными.

– Что изменилось в тренировочном процессе после прихода нового тренерского штаба?
– Сложно сравнивать одного наставника с другим… В любом случае мы уже начали отрабатывать физическую сторону и провели много занятий с мячом. Де Дзерби постепенно имплементирует свою идею игры, по крайней мере фундамент заложен. Потихоньку начинаем понимать принципы тренера, а после сбора научимся еще большему.

– Ты был знаком с новичками команды Марлоном и Педриньо? Помогаешь освоиться в команде?
– С Марлоном лично знаком не был, но видел, как он играл. А с Педриньо вместе выступали в олимпийской сборной Бразилии. Они бразильцы, обязательно адаптируются. Тот же Марлон знает французский и итальянский языки, быстро учится.

– Поделись ожиданиями от сбора в Австрии. Какие ставишь личные цели?
– Мои цели – это цели коллектива. Становиться еще лучше, ведь в первую очередь хочу помочь «Шахтеру». В минувшем году все было не так хорошо. Тот сезон стал для нас уроком и дал понять, что нужно усердно трудиться. Прошлые неудачи заставили многое обдумать. Сейчас есть большое желание побеждать, чтобы этот сезон сложился по-другому, но сначала нужно провести хороший сбор.

– Подготовка в Австрии продлится целых 18 дней. Готовы к такому длительному сбору?
– У нас огромное желание работать, чтобы научиться большему. Будем сконцентрированы и постараемся не разочаровать тренера. Также с нетерпением ждем начала сезона: классико в Суперкубке, затем чемпионат… Думаю, эти 18 дней пролетят быстро.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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