Йоахим ЛЕВ: «Венгры показали, насколько могут быть опасны»

Наставник сборной Германии – о матче третьего тура Евро-2020

  • 23.06.2021 15:34
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Йоахим ЛЕВ: «Венгры показали, насколько могут быть опасны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро-2020 против Венгрии (23 июня):

«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот».

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Источник — УЕФА

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