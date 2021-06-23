Йоахим ЛЕВ: «Венгры показали, насколько могут быть опасны»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро-2020 против Венгрии (23 июня):
«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот».
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Источник — УЕФА
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