Евгений ЛУЦЕНКО: «Кьеллини подвозил меня на тренировки»

Футбольная карьера Евгения Луценко вобрала в себя пять стран и девять клубов. Он засветился в киевском «Динамо», но по-настоящему раскрылся в Швейцарии. Ему удалось выиграть бронзовые медали чемпионата Украины и покорить кубковую вершину национального достоинства. А теперь он возглавляет одну из детско-юношеских спортивных школ Киева, под названием «Победитель». Обо всем этом Евгений Луценко рассказал в еженедельной программе «Яна Маракана», ведущим которой является Павел Добрянский, председатель правления Ассоциации массового футбола города Киева.

— Я родился в Киеве, - рассказывает Луценко. — Мой отец - профессиональный футболист. Поэтому мое детство прошло в путешествиях. Более того, первые пять лет своей жизни я провел в Венгрии, где выступал мой отец...

— А ты сам где начал заниматься футболом - в Венгрии или Украине?

— Свои первые шаги в футболе я сделал в киевской школе «Восход», откуда меня пригласили в «Динамо». В «Динамо» тогда как раз набирали команду мальчишек 1980 года рождения. Возможно, Ивану Ивановичу Стрелецкому, который позвал меня в столичный гранд, понравилось, как я сыграл против «Динамо» - точно не знаю. Но меня пригласили. Так я стал игроком «Динамо» и долго гордился этим почетным званием.

— Женя, вспомни, как происходил твой переход из школы «Динамо» в «Андерлехт»?

— Начну из того, что тогда «Динамо» было не то, что сейчас. Это был очень бедный клуб. Детям не предоставляли тех условий, которые были необходимы для качественного развития футболиста. Но, играя за «Динамо», я вызывался в юношескую сборную Украины, в составе которой поехал на юношеский чемпионат Европы, где на меня обратили внимание скауты «Андерлехта». А уже после чемпионата на меня вышел агент Константин Сарсания, который предложил поехать в Бельгию. У меня в то время не было контракта с «Динамо», поэтому я согласился на это предложение! Тогда не было еще этого бренда «Динамо», как сейчас... Если бы сейчас мне предложили перейти из «Динамо» в другую команду, я бы задумался...

— За «Андерлехт» ты выступал на протяжении трех сезонов, но исключительно на молодежном уровне. Почему не удалось дебютировать за основной состав этой команды?

— «Андерлехт» - это большой клуб с большим количеством иностранцев, своеобразный клондайк талантов, которые сюда привозят агенты. Почему не пробился в основу? Да, я был в юношеских, молодежных командах и дубле, но «везло» единицам. В «Андерлехте» тогда существовала практика: покупаем тех игроков, которые классно сыграли против нас. Поэтому молодым футболистам из клубных команд давали мало шансов раскрыться на взрослом уровне. Тогда классно себя проявил во взрослой команде Вальтер Баседжо. Еще через некоторое время такая судьба постигла Венсана Компани. То есть, за основу «Андерлехта» практически не играли воспитанники футбольной школы этой команды.



ФК Андерлехт. Евгений Луценко и Олег Ящук (справа)

— Из «Андерлехта» ты в 1999 году перебрался в «Лозанну», которая ставила цель выиграть чемпионат Швейцарии. Как в твоей жизни появилась «Лозанна»?

— К тому времени мне уже исполнилось восемнадцать лет и меня переполняли амбиции играть в футбол. Я играл в дубле «Андерлехта», но хотелось наконец попробовать свои силы в первой команде. Однако, по словам тренера дублирующего состава, меня могли привлечь к основе только в том случае, если я сменю амплуа - с центрального полузащитника на правого защитника. Так как в первой команде существовала проблема с правыми защитниками. Он говорил: «Сыграй на новой позиции - мгновенно попадешь в первую команду». Но для меня такая позиция наставника была непонятной. Да, я пытался играть на новой позиции, но для меня это была настоящая мука. Поэтому мы с моим агентом приняли решение перебраться в «Лозанну», которая делала ставку на молодых игроков.

— За «Лозанну» ты провел 73 матча, что является твоим личным рекордом выступлений за одну команду. Расскажи, чем запомнилась тебе Швейцария?

— Во-первых, я поиграл за хорошую команду, обогатился опытом выступлений в еврокубках. Во-вторых, именно здесь состоялось мое становление как футболиста взрослой команды. Мы сыграли в финале Кубка Швейцарии, обыгрывали «Аякс» в Кубке УЕФА. Здесь началась моя взрослая футбольная жизнь.

— Говорят, что ты покинул «Лозанну» из-за финансовых проблем, возникших в клубе. Это правда?

— Да. Произошло это из-за того, что президент потерял интерес к клубу. Поэтому игроки разбежались, кто куда. К слову, именно тогда я получил приглашение из Италии, от команды, которую возглавлял Роберто Донадони.

— Ты подписал контракт с итальянским «Ливорно», но не сыграл за эту команду ни одного матча. Почему?

— Тогда «Ливорно» играл в Серии Б, но имел в своем составе многих классных игроков. Одним из них был Томас Данилявичус, с которым мы пересекались в Швейцарии. К слову, он сейчас является президентом Федерации футбола Литвы... Вообще в «Ливорно» было классно и интересно играть. Помню, как Кьеллини, который сейчас является настоящей звездой мирового футбола, тогда подвозил нас на тренировку, ему в то время было шестнадцать. Что касается меня, то я много забивал в товарищеских матчах. Вот только сыграть в официальных матчах «Ливорно» мне не удалось, ведь в Италии тогда вышел закон, в котором было написано, что за команду Серии Б может быть заявлен только один игрок, не являющийся жителем Евросоюза. Так случилось, что этим игроком был Данилявичус, который пришел в команду раньше меня. Поэтому мне пришлось искать новую команду...

— Как дальше развивалась твоя карьера?

— Полгода я был без команды, ведь из «Ливорно» я ушел на флажке трансферного окна. Было очень трудно трудоустроиться. Я ездил на просмотр в греческий ОФИ, но им нужен был игрок другого плана. А уже зимой я поехал в московское «Динамо», которое возглавлял Виктор Прокопенко - Великий тренер и Великий человек. Он меня пригласил на сборы, по итогам которых я стал выступать в Москве.

— Что тебя побудило вернуться в Украину?

— В первую очередь, я мечтал о сборной. Когда я был игроком «Шинника», я вызывался в сборную Украины. И даже провел два товарищеских матча с Ливией и Македонией. Тогда я был в прекрасной форме. Но впоследствии у меня возникли разногласия с тренером «Шинника», я потерял место в составе. Но мне надо было играть, ведь я мечтал попасть на чемпионат мира. Тем более, что Олег Блохин мне тогда дал понять, если я буду играть в клубе, то могу сыграть на мундиале. Вскоре я получил предложение от «Черноморца», с которым работал Семен Альтман, ассистент Олега Блохина в сборной. Это предложение меня полностью устроило. Я понимал, что, играя за «Черноморец», я смогу попасть в сборную. Но, как оказалось, я очень ошибался...



ФК Черноморец

— Интересно, что со своей же первой командой - «Черноморцем» - ты выиграл бронзовые медали национального чемпионата. В чем была сила того «Черноморца»?

— Да, мы прекрасно играли. У нас была классная команда. Так сказать, мы были чемпионами Украины среди команд, кто был ниже «Шахтера» и «Динамо». Потому что шансов на первое и второе места шансов не было ни у кого, кроме «Шахтера» и «Динамо». Несмотря на это, Семен Альтман не пожелал брать своих подопечных по клубу в сборную...

— Ходили слухи, что в «Черноморце» были задержки по зарплате. С тобой полностью рассчитались?

— На самом деле, в Одессе тогда мало с кем рассчитались. Там поступали очень некрасиво. Например, когда я подписывал контракт, мне пообещали квартиру. Вроде подъемных: «Если ты будешь играть за нас три года, ты получишь квартиру». Я возвращаюсь из аренды и спрашиваю, где моя квартира, на что мне отвечают: «Она уже продана». Я стараюсь парировать: «Я буду судиться, у меня есть документы». А мне в ответ: «Да, ты можешь судиться. Но тогда мы на тебя поставим такой ценник, ты никуда не перейдешь...» Тогда я принял решение оставить квартиру клубу и уйти из команды в статусе свободного агента. Правда, со временем клуб все долги выплатил. Поэтому у меня нет никаких претензий к «Черноморцу».

— Еще одна важная веха твоей карьеры - симферопольская «Таврия», с которой ты выиграл Кубок Украины. Что стало решающим фактором в финале с донецким «Металлургом»?

— Мы забили два быстрых мяча, чем застали врасплох соперника... У нас была хорошая команда, которую создал Сергей Пучков. Да, мы на своем пути в финал не встретили ни «Динамо», ни «Шахтер», но это не умаляет заслуг «Таврии» в этом турнире. Такие триумфы - память на всю жизнь.

— Недавно ты стал директором ДЮСШ «Победитель». Расскажи, как состоялось твое назначение?

— Я узнал, что освободилось место директора этой ДЮСШ, и, попробовав себя в различных футбольных ипостасях, решил сделать хорошее дело для детей, построить классную базу для тренировок, сделать этот процесс более ярким. Поэтому я подал заявку на участие в конкурсе, который успешно прошел.

— Так совпало, что с твоим приходом к руководству «Победителя» на базе этой школы появилась команда «Соккер-ю23», выступающая в чемпионате Киева по пляжному футболу. Ты уже бывал на матчах этой команды в столичном турнире?

— Да, меня приглашал Сергей Харченко, директор «Города Спорта», посетить эти поединки. Сейчас я знакомлюсь со всеми делами ДЮСШ «Победитель». Стараюсь как можно больше уделять внимания пляжным видам спорта.

— А где проходят тренировки по пляжному футболу?

— На территории «Города Спорта», что в Гидропарке.

— А сколько всего детей занимаются в «Победителе»?

— Примерно, четыреста пятьдесят детей. В ближайшее время планируем открыть отделение пляжного волейбола в ДЮСШ «Победитель».

Павел ДОБРЯНСКИЙ, специально для Sport.ua