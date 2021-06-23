ВАЦКО: «Главные тренеры Хорватии – Перишич и Модрич. Далич – на бумаге»

Известный комментатор – о выходе «шашечных» в плей-офф Евро-2020

  • 23.06.2021 13:11
  • 1145 просмотров
  • 1 комментарий
ВАЦКО: «Главные тренеры Хорватии – Перишич и Модрич. Далич – на бумаге»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу сборной Хорватии над национальной командой Шотландии (3:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

Напомним, эта победа позволила хорватам выйти в 1/8 финала чемпионата Европы со второго места группы D.

«Хорватия сыграла в прекрасный футбол. Несколько изменений сделал Далич и эти изменения сыграли свою роль безупречно. Вышел Юранович, и оказывается правый защитник Хорватии умеет выполнять подачи, которые проходят точно, умеет атаковать, умеет защищаться.

Мне кажется, что главный тренер Хорватии все же не Далич. Да, на бумаге Далич, но главные тренера - Перишич и Модрич. Хорваты перестроили структуру игры.

Шотландия должна была играть от ножа, и искать возможность забивать мяч в ворота соперника. Диктовала и вела игру Хорватия - была умнее, грамотней.

В первом тайме меня не покидало ощущение, что Модрич - дедушка, дедушка «наелся», дедушке уже на рыбалку нужно. Не было легкого, взрывного, динамического Луки Модрича, он тяжело дышал, может, погода, но он раз - и забил гол.

Хорваты играли три матча подряд одним составом, без ротации - достаточно сложно выдержать. Я верил, что сегодня сыграют в ничью. Выход на поле Влашича и его игра в этом матче добавили Хорватии изящества и динамики, он дал команде гораздо больше чем Крамарич. Влашич - классный плеймейкер, десятка очень интересная и его позиция на футбольном поле показала ставку Далича», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 23.06.2021 13:15
    0
    Наверное Сырун надоумел!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.06.2021 13:15
    0
    Наверное Сырун надоумел!
    Ссылка
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