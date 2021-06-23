Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Через многое прошла за последние 6 месяцев»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала решение ITF по ее допинговому делу.

«21 мая 2021 года у нас состоялось полное слушание, где я наконец смогла представить все мои доказательства Независимому трибуналу.

Трибунал признал, что положительный результат теста был вызван загрязнением (заражением), что я действовала без вины или халатности, и что на меня не должно быть наложено никаких санкций. Поэтому я имею право возобновить свои выступления незамедлительно.

Я через многое прошла за последние 6 месяцев, и мне было трудно справиться со всеми негативными комментариями. Я хочу поблагодарить мою семью, моих юристов, моего агента и всю команду Top Five Management за их постоянную и неизменную поддержку. Я также хотела бы поблагодарить своих болельщиков за любовь и сообщения, которые я получала в этот тяжелый период.

Теперь я с нетерпением жду, когда вернусь к своей страсти - теннису. Его забрали у меня на слишком долгий период, я не могу дождаться, когда вернусь в тур. Увидимся с вами уже как можно скорее!», – написала Ястремская в социальных сетях.