Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Через многое прошла за последние 6 месяцев»

Украинская теннисистка – об оправдании в допинговом скандале

  • 23.06.2021 12:59
  • 519 просмотров
  • 5 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Через многое прошла за последние 6 месяцев»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала решение ITF по ее допинговому делу.

«21 мая 2021 года у нас состоялось полное слушание, где я наконец смогла представить все мои доказательства Независимому трибуналу.

Трибунал признал, что положительный результат теста был вызван загрязнением (заражением), что я действовала без вины или халатности, и что на меня не должно быть наложено никаких санкций. Поэтому я имею право возобновить свои выступления незамедлительно.

Я через многое прошла за последние 6 месяцев, и мне было трудно справиться со всеми негативными комментариями. Я хочу поблагодарить мою семью, моих юристов, моего агента и всю команду Top Five Management за их постоянную и неизменную поддержку. Я также хотела бы поблагодарить своих болельщиков за любовь и сообщения, которые я получала в этот тяжелый период.

Теперь я с нетерпением жду, когда вернусь к своей страсти - теннису. Его забрали у меня на слишком долгий период, я не могу дождаться, когда вернусь в тур. Увидимся с вами уже как можно скорее!», – написала Ястремская в социальных сетях.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 23.06.2021 13:49
    +1
    Перемог на корті
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 23.06.2021 13:46
    0
    очень рад что все так сложилось! Удачи в теннисе опять! ПС: с песнями своими, от дурости, вот эти все понты - прошу бросай!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.06.2021 13:45
    0
    Будь розумною.
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 23.06.2021 13:21
    0
    Но это знак, что с репчиком нужно завязывать)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.06.2021 13:16
    +4
    Чекаємо тебе на корті, Даяно!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.06.2021 13:16
    +4
    Чекаємо тебе на корті, Даяно!
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 23.06.2021 13:49
    +1
    Перемог на корті
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 23.06.2021 13:46
    0
    очень рад что все так сложилось! Удачи в теннисе опять! ПС: с песнями своими, от дурости, вот эти все понты - прошу бросай!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.06.2021 13:45
    0
    Будь розумною.
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 23.06.2021 13:21
    0
    Но это знак, что с репчиком нужно завязывать)
    Ссылка
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