Скаут Серии А: «Мальдини готов рискнуть приобрести Яремчука в Милан»

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал информацию об интересе «Милана» к форварду сборной Украины и «Гента» Роману Яремчуку.

«Яремчук, безусловно, имеет интерес к себе со стороны итальянских клубов. «Милан» не исключение. Вопрос — сколько реально готов заплатить «Милан» сейчас?

Считаю, что приобретение полузащитника на замену Хакану Чалханоглу, который ушел в «Интер», станет главной тратой клуба этим летом, а вопрос форварда, возможно, решится после пары продаж. Думаю, Мальдини готов рискнуть приобрести украинца, но «Гент» должен пойти на уступки по сумме трансфера», - сказал Великих.

Ранее сообщалось, что 25-летний Яремчук может перейти в «Милан» в аренду за три миллиона евро с правом выкупа за 15-16 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук в составе «Гента» провел 34 матча, забил 20 мячей и сделал семь результативных передач.