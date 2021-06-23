Скаут Серии А: «Мальдини готов рискнуть приобрести Яремчука в Милан»

Алекс Великих считает, что трансфер состоится, если «Гент» пойдет на уступки

  • 23.06.2021 12:51
  • 2046 просмотров
  • 2 комментария
Скаут Серии А: «Мальдини готов рискнуть приобрести Яремчука в Милан»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал информацию об интересе «Милана» к форварду сборной Украины и «Гента» Роману Яремчуку.

«Яремчук, безусловно, имеет интерес к себе со стороны итальянских клубов. «Милан» не исключение. Вопрос — сколько реально готов заплатить «Милан» сейчас?

Считаю, что приобретение полузащитника на замену Хакану Чалханоглу, который ушел в «Интер», станет главной тратой клуба этим летом, а вопрос форварда, возможно, решится после пары продаж. Думаю, Мальдини готов рискнуть приобрести украинца, но «Гент» должен пойти на уступки по сумме трансфера», - сказал Великих.

Ранее сообщалось, что 25-летний Яремчук может перейти в «Милан» в аренду за три миллиона евро с правом выкупа за 15-16 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук в составе «Гента» провел 34 матча, забил 20 мячей и сделал семь результативных передач.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.06.2021 13:19
    +2
    А я считаю у Яремчука есть всё, что бы заиграть в клубе калибра Милана.
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    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.06.2021 13:02
    0
    Уважаемый источник
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.06.2021 13:19
    +2
    А я считаю у Яремчука есть всё, что бы заиграть в клубе калибра Милана.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.06.2021 13:02
    0
    Уважаемый источник
    Ссылка
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