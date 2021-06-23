Артем ДОВБИК: «Свой шанс мы уже упустили»

Форвард сборной Украины – о перспективах сыграть в плей-офф Евро-2020

  • 23.06.2021 12:22
  • 4322 просмотра
  • 3 комментария
Артем ДОВБИК: «Свой шанс мы уже упустили»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результаты других команд. Как вы себя чувствуете в ситуации неопределенности?
– Это тяжело, конечно, потому что все не от нас зависит. Это непросто. Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей. Это тяжело.

– Для вас сложнее, что вы не можете помочь на поле, или наоборот меньше нагрузка психологическая?
– Мы сейчас находимся в статусе игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде. Поэтому мы делаем всю ту же работу, что и вся команда, просто ждем своего шанса.

– У тебя позавчера был день рождения. Что пожелали партнеры по сборной? И не был ли ты разочарован, что не вышел на поле в матче с Австрией?
– На утренней тренировке поздравили. Но мы этот момент отложили, так как была важная игра впереди. Надеялись, что праздничный вечер будет, но не удалось. На следующий день на обеде просто поздравили с тортом, как и всех игроков, у кого был день рождения в этот период.

– Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда выглядела уставшей. Как вы чувствуете себя физически, как изменился тренировочный процесс?
– Тренировочный процесс не изменился, поскольку прошел всего один день, за один день тяжело что-то поменять. Но все игроки выполнили работу на сборе, в принципе, все чувствуют себя нормально.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 23.06.2021 13:48
    0
    Сергей Иванамофф, 23.06.2021 12:48
    Если повезет, то повезет вдвойне, т.к. времени у шведов на восстановление сил уйдет на 3 дня меньше!
    Надеюсь, что тренер эти 3 дня потраит на обучение игроков и работу над ошибками: запретит пробивать угловой сразу 2мя игроками, покажет, как другие команды ведут себя при пробитии пенальти, или хотя бы прострела вдоль ворот. В общем, научит играть в футбол.
    Шведов тогда не дожали, благодаря судье, теперь все в ваших руках!
    Наши дохляки опять будут ползать. Шведы забьют больше.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 23.06.2021 13:31
    0
    Це дійсно нонсенс - два гравці подають кутовий. Два ідіота біля одного мяча. Головна помилка команди - катати мяч в центрі поля, а далі загубити його. Ні одна команда та Євро так не грає. Розиграш кутового ноу хау, аж страшно, гра в квадрат в центрі поля з пасом на Бущана ще одне ноу хау. Шевченко чого ти їх навчив, чого?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 12:48
    +1
    Если повезет, то повезет вдвойне, т.к. времени у шведов на восстановление сил уйдет на 3 дня меньше!
    Надеюсь, что тренер эти 3 дня потраит на обучение игроков и работу над ошибками: запретит пробивать угловой сразу 2мя игроками, покажет, как другие команды ведут себя при пробитии пенальти, или хотя бы прострела вдоль ворот. В общем, научит играть в футбол.
    Шведов тогда не дожали, благодаря судье, теперь все в ваших руках!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 12:48
    +1
    Если повезет, то повезет вдвойне, т.к. времени у шведов на восстановление сил уйдет на 3 дня меньше!
    Надеюсь, что тренер эти 3 дня потраит на обучение игроков и работу над ошибками: запретит пробивать угловой сразу 2мя игроками, покажет, как другие команды ведут себя при пробитии пенальти, или хотя бы прострела вдоль ворот. В общем, научит играть в футбол.
    Шведов тогда не дожали, благодаря судье, теперь все в ваших руках!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.06.2021 13:48
    0
    Сергей Иванамофф, 23.06.2021 12:48
    Если повезет, то повезет вдвойне, т.к. времени у шведов на восстановление сил уйдет на 3 дня меньше!
    Надеюсь, что тренер эти 3 дня потраит на обучение игроков и работу над ошибками: запретит пробивать угловой сразу 2мя игроками, покажет, как другие команды ведут себя при пробитии пенальти, или хотя бы прострела вдоль ворот. В общем, научит играть в футбол.
    Шведов тогда не дожали, благодаря судье, теперь все в ваших руках!
    Наши дохляки опять будут ползать. Шведы забьют больше.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 23.06.2021 13:31
    0
    Це дійсно нонсенс - два гравці подають кутовий. Два ідіота біля одного мяча. Головна помилка команди - катати мяч в центрі поля, а далі загубити його. Ні одна команда та Євро так не грає. Розиграш кутового ноу хау, аж страшно, гра в квадрат в центрі поля з пасом на Бущана ще одне ноу хау. Шевченко чого ти їх навчив, чого?
    Ссылка
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