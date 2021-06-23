Артем ДОВБИК: «Свой шанс мы уже упустили»

24-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результаты других команд. Как вы себя чувствуете в ситуации неопределенности?

– Это тяжело, конечно, потому что все не от нас зависит. Это непросто. Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей. Это тяжело.

– Для вас сложнее, что вы не можете помочь на поле, или наоборот меньше нагрузка психологическая?

– Мы сейчас находимся в статусе игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде. Поэтому мы делаем всю ту же работу, что и вся команда, просто ждем своего шанса.

– У тебя позавчера был день рождения. Что пожелали партнеры по сборной? И не был ли ты разочарован, что не вышел на поле в матче с Австрией?

– На утренней тренировке поздравили. Но мы этот момент отложили, так как была важная игра впереди. Надеялись, что праздничный вечер будет, но не удалось. На следующий день на обеде просто поздравили с тортом, как и всех игроков, у кого был день рождения в этот период.

– Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда выглядела уставшей. Как вы чувствуете себя физически, как изменился тренировочный процесс?

– Тренировочный процесс не изменился, поскольку прошел всего один день, за один день тяжело что-то поменять. Но все игроки выполнили работу на сборе, в принципе, все чувствуют себя нормально.

Читайте также: Есть 34% для матча Украина – Швеция. Самые вероятные пары плей-офф