Реал нацелился на защитника Ромы

«Реал» намерен укрепить линию защиты после ухода из команды капитана Серхио Рамоса.
Как сообщает AS, «Реал» нацелился на центрального защитника «Ромы» Рожера Ибаньеса.
Ориентировочная стоимость футболиста - 25 млн евро.
В сезоне 2020/21 Ибаньес сыграл 30 матчей в Серии А, отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.
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Источник — AS
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