Иван ОРДЕЦ: «Приятно, что в России говорят хорошие слова о сборной Украины»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец оценил игру сборной Украины на Евро-2020.

«Можно ли назвать нынешнюю сборную Украины сильнейшей за последние 15 лет? На мой взгляд, да. В настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают. Приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше. Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать», - сказал Ордец.

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в группе на Евро-2020, но еще имеет шансы выйти в плей-офф.