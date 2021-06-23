Иван ОРДЕЦ: «Приятно, что в России говорят хорошие слова о сборной Украины»

Украинский защитник московского «Динамо» похвалил игру национальной команды

  • 23.06.2021 11:19
  • 1272 просмотра
  • 3 комментария
Иван ОРДЕЦ: «Приятно, что в России говорят хорошие слова о сборной Украины»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец (слева)

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец оценил игру сборной Украины на Евро-2020.

«Можно ли назвать нынешнюю сборную Украины сильнейшей за последние 15 лет? На мой взгляд, да. В настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают. Приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше. Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать», - сказал Ордец.

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в группе на Евро-2020, но еще имеет шансы выйти в плей-офф.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Газета.ru

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    osa110
      osa110, 23.06.2021 12:01
    +1
    Наконец попал в страну, соответствующую не только фамилии, но и образу мыслей?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:38
    +1
    Так п@«й что аж страшно!
    Ссылка
    saobrx
    online
      saobrx, 23.06.2021 11:31
    +1
    Приятно, что Иван больше никогда не сыграет за Сборную Украины.
    Ссылка
    osa110
      osa110, 23.06.2021 12:01
    +1
    Наконец попал в страну, соответствующую не только фамилии, но и образу мыслей?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 11:38
    +1
    Так п@«й что аж страшно!
    Ссылка
    saobrx
    online
      saobrx, 23.06.2021 11:31
    +1
    Приятно, что Иван больше никогда не сыграет за Сборную Украины.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности