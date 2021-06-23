В среду Черноморец объявит о назначении Мороза главным тренером команды

Также в одесском клубе появится ряд игроков молодежного состава «Динамо»

  • 23.06.2021 11:13
  • 759 просмотров
  • 2 комментария
В среду Черноморец объявит о назначении Мороза главным тренером команды
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз 23 июня возглавит одесский «Черноморец». Об это сообщает телеграм-канал «ШАХ и ШАХ», который ведут известный журналист Андрей Шахов и его сын, который работает ведущим на ютуб-канале «Динамо».

«Сегодня одесский «Черноморец» должен объявить о назначении Юрия Мороза главным тренером команды. 

Помогать экс-тренеру «Динамо» будут Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, ставший чемпионом мира в штабе сборной U-20 Петракова.

Ряд игроков молодежного состава киевлян отправится в аренду в Одессу», – сказано в сообщении.

Отметим, что вчера «Черноморец» вышел из отпуска, но новый главный тренер представлен не был.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 12:12
    0
    Вот и у Динамо будет твёрдый фарм и арендовец.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 11:16
    +1
    Удачи земляк.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 11:16
    +1
    Удачи земляк.
    Ссылка
    Jeszcze Polska...
    online
      Jeszcze Polska..., 23.06.2021 12:12
    0
    Вот и у Динамо будет твёрдый фарм и арендовец.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности