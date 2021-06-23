В среду Черноморец объявит о назначении Мороза главным тренером команды

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз 23 июня возглавит одесский «Черноморец». Об это сообщает телеграм-канал «ШАХ и ШАХ», который ведут известный журналист Андрей Шахов и его сын, который работает ведущим на ютуб-канале «Динамо».

«Сегодня одесский «Черноморец» должен объявить о назначении Юрия Мороза главным тренером команды.

Помогать экс-тренеру «Динамо» будут Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, ставший чемпионом мира в штабе сборной U-20 Петракова.

Ряд игроков молодежного состава киевлян отправится в аренду в Одессу», – сказано в сообщении.

Отметим, что вчера «Черноморец» вышел из отпуска, но новый главный тренер представлен не был.