Скаут: «Марлон – это ключевой игрок для Де Дзерби»

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал переход экс-защитника «Сассуоло» Марлона в «Шахтер».

«Для Роберто Де Дзерби Марлон – это ключевой игрок для построения нижнего билд-апп, то есть начала маневренной атаки, игрок умеющий и знающий все тонкости типологии игры под руководством этого тренера. С хорошей техникой и способностью играть в центре, как правого, так и левого защитника – это то, что ищет тренер», - сказал Великих.

Бразильский игрок подписал контракт с «Шахтером». Соглашение Марлона с донецким клубом рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе «Сассуоло» провел 25 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Марлон также выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Ниццу».