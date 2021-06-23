Скаут: «Марлон – это ключевой игрок для Де Дзерби»

Алекс Великих оценил трансфер Марлона в «Шахтер»

  • 23.06.2021 11:00
  • 1264 просмотра
  • 1 комментарий
Скаут: «Марлон – это ключевой игрок для Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Марлон

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал переход экс-защитника «Сассуоло» Марлона в «Шахтер».

«Для Роберто Де Дзерби Марлон – это ключевой игрок для построения нижнего билд-апп, то есть начала маневренной атаки, игрок умеющий и знающий все тонкости типологии игры под руководством этого тренера. С хорошей техникой и способностью играть в центре, как правого, так и левого защитника – это то, что ищет тренер», - сказал Великих.

Бразильский игрок подписал контракт с «Шахтером». Соглашение Марлона с донецким клубом рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе «Сассуоло» провел 25 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее Марлон также выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Ниццу».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 23.06.2021 11:20
    0
    Насторожує те що за 25 зіграних у сезоні матчів у Марлона жодної результативної дії...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.06.2021 11:20
    0
    Насторожує те що за 25 зіграних у сезоні матчів у Марлона жодної результативної дії...
    Ссылка
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