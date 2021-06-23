Илья МАРЧЕНКО: «Моя сетка не из простых, но на траве все может произойти»

Украинский теннисист Илья Марченко рассказал о выходе во второй круг квалификации Уимблдона.

- Поединок получился не самого высокого качества. Корты на уровне квалификации «Уима» достаточно кривые. Их нельзя сравнить не только с Queen’s Club, но даже с кортами в Ноттингеме. Кроме того, сегодня поднялся сильный ветер. Уровень тенниса не впечатлял, тем не менее, победа есть победа. Идем дальше.

- Судя по всему, квалификационная сетка скрутила тебе мину. Во втором круге предстоит встретиться со вторым сеяным Маккензи Макдональдом из США.

- Да, сетка не из простых. И все же на травяном покрытии все может произойти.

- Ты сейчас находишься в образцовой физической форме. Время в спортзале – любимое дело?

- Ну, возможно, не такое любимое. Скорее, необходимое. Я сейчас в фитнес-зале провожу больше времени, чем на корте. Только задержусь на корте чуть дольше, начинает что-то болеть (улыбается).

- На каком фундаменте физподготовки держится твой травяной отрезок?

- Во время грунтовой части после проигрышей я возвращался домой и в тот же день начинал тренироваться.