Златко ДАЛИЧ: «Мы показали, на что способны»

Наставник сборной Хорватии – о выходе в плей-офф Евро-2020

  • 23.06.2021 10:19
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Златко ДАЛИЧ: «Мы показали, на что способны»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились.

Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться. Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны», - сказал Далич.

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Источник — УЕФА

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