Златко ДАЛИЧ: «Мы показали, на что способны»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились.

Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться. Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны», - сказал Далич.