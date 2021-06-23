Дидье ДЕШАМ: «Мы можем выбить из борьбы Португалию»

Наставник сборной Франции – о предстоящем матче

  • 23.06.2021 09:44
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Дидье ДЕШАМ: «Мы можем выбить из борьбы Португалию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч группового раунда Евро-2020 против национальной команды Португалии.

«Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.

То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача - добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала», - сказал Дешам.

Поединок Португалия – Франция состоится 23 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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