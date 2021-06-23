Фернанду САНТУШ: «Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться»

Наставник сборной Португалии – о предстоящем матче против Франции

  • 23.06.2021 09:21
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Фернанду САНТУШ: «Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против Франции.

«Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться.

Мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте», - сказал Сантуш.

Поединок Португалия – Франция состоится 23 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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