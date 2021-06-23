ПЕПЕ: «Мы не так уж плохи»

Один из лидеров сборной Португалии Пепе высказался о грядущем матче с Францией.

«Нам нужно снова стать той командой, который мы всегда были, показывая сплоченность и смелость на поле. Нам нужно делать то, о чем просит тренер, ведь у нас очень сложный соперник.

Мы можем взять шесть из девяти возможных очков в очень сложной группе. Возможно, мы не показываем свой лучший футбол, но мы и не так уж плохи. Действительно, мы плохо сыграли [против Германии], но теперь у нас есть шанс исправить это. То есть сделать то, на что мы способны, и добиться победы», - сказал Пепе.

Матч Португалия – Франция состоится 23 июня. Начало матча в 22:00 по Киеву.