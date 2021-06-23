В среду, 23 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятия для медиа по результатам выступлений в групповом турнире Евро-2020.
В 12:00 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды – Евгения Макаренко и Артема Довбика.
Пресс-конференция Макаренко и Довбика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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