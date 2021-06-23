Пресс-конференция Макаренко и Довбика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в 12:00 в Бухаресте – пресс-конференция игроков сборной Украины

  • 23.06.2021 09:15
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Макаренко и Довбика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик, Макаренко, Ярмоленко, Тымчик

В среду, 23 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятия для медиа по результатам выступлений в групповом турнире Евро-2020.

В 12:00 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды – Евгения Макаренко и Артема Довбика.

Пресс-конференция Макаренко и Довбика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 23.06.2021 10:28
    0
    И зачем эта пресс-конференция игроков, которые за 3 игры так и не вышли на поле, при ситуации, когда наши уставшие футболеры сидят на чемоданах. Лучше пусть Шева расскажет - зачем в команде 26 футболистов и что такое ротация и мотивация. Наш тренер, как маленький мальчик, имеет среди своих игрушек много солдатиков (машинок), но играет одними и теми же...
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 23.06.2021 10:28
    0
    И зачем эта пресс-конференция игроков, которые за 3 игры так и не вышли на поле, при ситуации, когда наши уставшие футболеры сидят на чемоданах. Лучше пусть Шева расскажет - зачем в команде 26 футболистов и что такое ротация и мотивация. Наш тренер, как маленький мальчик, имеет среди своих игрушек много солдатиков (машинок), но играет одними и теми же...
    Ссылка
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