Модрич – самый молодой и возрастной автор гола Хорватии на Евро

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич забил мяч в ворота Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
В этой игре хавбек вошел в историю. Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы.
В игре с Шотландией Модричу было 35 лет и 286 дней.
Также Лука является рекордсменом, как самый молодой автор гола. На Евро-2008 он забил Австрии в возрасте 22 года, 273 дня.
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Источник — УЕФА
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