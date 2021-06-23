Модрич – самый молодой и возрастной автор гола Хорватии на Евро

Уникальное достижение лидера сборной

  • 23.06.2021 08:47
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Модрич – самый молодой и возрастной автор гола Хорватии на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич забил мяч в ворота Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

В этой игре хавбек вошел в историю. Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы.

В игре с Шотландией Модричу было 35 лет и 286 дней.

Также Лука является рекордсменом, как самый молодой автор гола. На Евро-2008 он забил Австрии в возрасте 22 года, 273 дня.

 

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Источник — УЕФА

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