Модрич – самый молодой и возрастной автор гола Хорватии на Евро

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич забил мяч в ворота Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

В этой игре хавбек вошел в историю. Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы.

В игре с Шотландией Модричу было 35 лет и 286 дней.

Также Лука является рекордсменом, как самый молодой автор гола. На Евро-2008 он забил Австрии в возрасте 22 года, 273 дня.