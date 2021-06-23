Тренер Польши: «Швеция – зрелая команда, будет очень тяжелый матч»

Паулу Соуза настраивается на последний поединок группового этапа Евро-2020

  • 23.06.2021 08:13
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Тренер Польши: «Швеция – зрелая команда, будет очень тяжелый матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Швеции.

«Нам нужно найти правильный баланс как внутри команды, так и вне ее. Вокруг команды очень шумно, и мы это понимаем, это культурное явление. Нужен правильный менталитет, чтобы не смотреть слишком много на большие команды и не смотреть свысока на тех, кого считают слабее нас.

То что Польша не побеждает с 1974 года, мало что значит - это другая команда. У Швеции - зрелая команда, они очень хорошо обороняются. Шведы пропустили всего один мяч в семи матчах; они среди лучших команд по перехватам и отборам мяча. Они одни из лучших в Европе по игре на контратаках. Это будет очень трудный матч», - сказал Соуза.

Матч Швеция - Польша состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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