МОУРИНЬО: «Если Португалия проиграет – нам придется доставать калькуляторы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча сборной Португалии против Франции. Португальский специалист опасается за результат его национальной команды.

«Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии. Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы», - сказал Моуриньо.

Матч Португалия – Франция состоится 23 июня. Начало матча в 22:00 по Киеву.