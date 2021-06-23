МОУРИНЬО: «Если Португалия проиграет – нам придется доставать калькуляторы»

Португальская сборная сыграет с Францией

  • 23.06.2021 07:41
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МОУРИНЬО: «Если Португалия проиграет – нам придется доставать калькуляторы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча сборной Португалии против Франции. Португальский специалист опасается за результат его национальной команды.

«Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии. Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы», - сказал Моуриньо.

Матч Португалия – Франция состоится 23 июня. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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