Чехия
0 : 1
Англия
22.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гарет САУТГЕЙТ: «Англии не хватает стабильности»

Наставник английской сборной подвел итоги победы над Чехией (1:0)

  • 23.06.2021 00:57
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Гарет САУТГЕЙТ: «Англии не хватает стабильности»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Чехией (1:0) в поединке группового этапа Евро-2020.

«У чехов очень хорошая команда. Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на «Уэмбли». Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники», — отметил Саутгейт.

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Источник — УЕФА

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