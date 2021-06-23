Лука МОДРИЧ: «Мы знали, что можем играть лучше»

Игрок сборной Хорватии доволен победой над Шотландией (3:1)

  • 23.06.2021 00:42
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Лука МОДРИЧ: «Мы знали, что можем играть лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника», — считает Модрич.

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Источник — УЕФА

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