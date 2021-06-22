ВИДЕО. Украина не дождалась. Перишич забил, и Хорватия проходит дальше

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии.
На 77-й минуте матча хорват Иван Перишич замкнул головой навес Луки Модрича с углового. Хорватия побеждает Шотландию и проходит дальше. Этот результат не устраивает Украину, но еще будет один шанс.
ГОЛ! 3:1. Иван Перишич, 77 мин.
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Источник — Sport.ua
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