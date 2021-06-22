ВИДЕО. Модрич забил в девятку! Хорватия снова впереди в игре с Шотландией

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии.
На 62-й минуте матча хорват Лука Модрич показал мастер-класс. Хавбек «Реала» забил в девятку, и Хорватия снова впереди в игре с Шотландией.
ГОЛ! 2:1. Лука Модрич, 62 мин.
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Источник — Sport.ua
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