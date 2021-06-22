ВИДЕО. Модрич забил в девятку! Хорватия снова впереди в игре с Шотландией

На 62-й минуте матча Евро-2020 хавбек «Реала» показал мастер-класс

  • 22.06.2021 23:35
  • 1793 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Модрич забил в девятку! Хорватия снова впереди в игре с Шотландией
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии.

На 62-й минуте матча хорват Лука Модрич показал мастер-класс. Хавбек «Реала» забил в девятку, и Хорватия снова впереди в игре с Шотландией.

ГОЛ! 2:1. Лука Модрич, 62 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 23:52
    +1
    Гол великого мастера и игрока РМ. Внешней стороной стопы с метров 20, слета. Браво, Лука.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 23:52
    +1
    Гол великого мастера и игрока РМ. Внешней стороной стопы с метров 20, слета. Браво, Лука.
    Ссылка
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