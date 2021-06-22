Луис ЭНРИКЕ: «Мы победим и пройдем дальше»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020 против сборной Словакии.

«Словакам сложно забивать. Тем более что ничьей им будет достаточно. По центру их оборону взламывать очень сложно, поскольку там скапливается очень много футболистов.

Нам необходимо оттягивать соперника на фланги, и тогда все будет проще. Матч будет сложнее, чем полагают многие. В первых двух матчей соперники создавали нам массу сложностей, и нам снова предстоит поломать голову над их решением в следующем поединке. Но мы готовы.

Полагаю, на этом ЕВРО мы входим в число команд, которые создают наибольшее число моментов. Но хорошими их назвать нельзя, раз мы их не реализуем. Например, в последнем матче мы не забили пенальти. Да и в целом у нас есть пространства для развития, если говорить о завершающей стадии атак.

В таком виде спорта, как футбол, и тем более на ЕВРО на первое место выходят результаты, которые отодвигают в тень всю проделанную работу. Мы не будем ничего не менять, кроме того, что лучше цепляться за свои моменты. Уверен, мы сможем «разблокировать» себя.

Уверен, что мы победим и пройдем дальше. Хотя я был уверен в победе и в предыдущих двух матчах. Поэтому, вероятно, это не лучшая отсылка. Впрочем, уверенность не покидает меня», — считает Энрике.

Поединок Словакия — Испания состоится в среду, 23 июня, в 19:00 по киевскому времени.