В бой вступили «гранды». Прошли игры предварительного раунда Лиги чемпионов

22 июня состоялись полуфинальные матчи предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.
Предварительный раунд квалификации проходит в виде мини-турнира на Фарерских островах. Финал запланирован на 25 июня. В нем сыграют «Приштина» (Косово) и «Интер Эскальдес» (Андорра), выигравшие полуфинальные поединки.
Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов против «Ференцвароша» из Венгрии, бывшего клуба украинского тренера Сергея Реброва. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.
Лига чемпионов 2021/22
Предварительный раунд, Фареры
Полуфиналы, 22 июня
- «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово) – 0:2 (Красничи, 51, Хоти, 90+1)
- «ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра) – 0:1 (Бетрию, 61)
Финал, 25 июня
- «Приштина» (Косово) – «Интер Эскальдес» (Андорра)
Источник — Sport.ua
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