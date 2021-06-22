В бой вступили «гранды». Прошли игры предварительного раунда Лиги чемпионов

В главном еврокубке стартовали клубы самых слабых стран футбольной Европы

  • 22.06.2021 23:05
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В бой вступили «гранды». Прошли игры предварительного раунда Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоялись полуфинальные матчи предварительного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

Предварительный раунд квалификации проходит в виде мини-турнира на Фарерских островах. Финал запланирован на 25 июня. В нем сыграют «Приштина» (Косово) и «Интер Эскальдес» (Андорра), выигравшие полуфинальные поединки.

Победитель мини-турнира сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов против «Ференцвароша» из Венгрии, бывшего клуба украинского тренера Сергея Реброва. Три проигравших команды перейдут в Лигу конференций.

Лига чемпионов 2021/22

Предварительный раунд, Фареры

Полуфиналы, 22 июня

  • «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово) – 0:2 (Красничи, 51, Хоти, 90+1)
  • «ХБ Торсхавн» (Фареры) – «Интер Эскальдес» (Андорра) – 0:1 (Бетрию, 61)

Финал, 25 июня

  • «Приштина» (Косово) – «Интер Эскальдес» (Андорра)

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Источник — Sport.ua

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