ВИДЕО. Ничья нас устраивает! Макгрегор сравнял счет в игре против Хорватии

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии

  • 22.06.2021 22:59
  • 2687 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Ничья нас устраивает! Макгрегор сравнял счет в игре против Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии.

На 32-й минуте Шотландия сравняла счет. Ничья устраивает сборную Украины для выхода в 1/8 финала.

ГОЛ! 1:1. Каллум Макгрегор, 42 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Shchebet
    online
      Shchebet, 22.06.2021 23:46
    +2
    Выигрыш у Австрии нас устраивал, а не эти сопливые надежды на погоду у моря....
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 22.06.2021 23:24
    +1
    Модричь наломал малину. Санкции от Украины на него)))
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 22.06.2021 23:22
    +1
    Ну не умеете смотреть в будущее, не смотрите, оракулы, блин
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 23:17
    +1
    Смысл в 1/8? - мыколенко за 3 дня научится играть?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 23:09
    +1
    KoPoJIb_KpoToB, 22.06.2021 23:04
    Надеюсь Хорваты выиграют и не сломают мне экспресс
    Надеюсь что тоже выиграют.. просто после матча с Австрией я не могу смотреть на это недорозумение что бегает на поле...
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 22.06.2021 23:04
    -3
    Надеюсь Хорваты выиграют и не сломают мне экспресс
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 22.06.2021 23:46
    +2
    Выигрыш у Австрии нас устраивал, а не эти сопливые надежды на погоду у моря....
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 22.06.2021 23:24
    +1
    Модричь наломал малину. Санкции от Украины на него)))
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 22.06.2021 23:22
    +1
    Ну не умеете смотреть в будущее, не смотрите, оракулы, блин
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 23:17
    +1
    Смысл в 1/8? - мыколенко за 3 дня научится играть?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 23:09
    +1
    KoPoJIb_KpoToB, 22.06.2021 23:04
    Надеюсь Хорваты выиграют и не сломают мне экспресс
    Надеюсь что тоже выиграют.. просто после матча с Австрией я не могу смотреть на это недорозумение что бегает на поле...
    Ссылка
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