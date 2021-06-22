ВИДЕО. Ничья нас устраивает! Макгрегор сравнял счет в игре против Хорватии

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Хорватии и Шотландии.
На 32-й минуте Шотландия сравняла счет. Ничья устраивает сборную Украины для выхода в 1/8 финала.
ГОЛ! 1:1. Каллум Макгрегор, 42 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.