ФОТО. Шахтер провел первую тренировку в Австрии

Вечером 22 июня «Шахтер» приступил к работе в Австрии. Днем команда прилетела в Зальцбург, добралась в Хольвеген и разместилась в отеле.
В окрестностях Gut Brandlhof открывается прекрасный вид на горы. А тренировочное поле расположено всего в пяти минутах ходьбы от гостиницы – именно туда «оранжево-черные» и отправились вечером, чтобы провести первое занятие.
Ввиду большой численности футболисты распределились на две группы и отработали по полтора часа. Программа сессии была весьма насыщенной: разминка, квадраты, оттачивание передач и комбинаций, а в конце – тактические упражнения.
Отметим, что новичок «Шахтера» Марлон с первого же дня сбора тренируется в общей группе. Постепенно все лучше адаптируются в коллективе Педриньо и Лассина Траоре: они уже неплохо знают своих партнеров по команде.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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