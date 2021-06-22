Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Швеция – Польша

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок Евро-2020 в группе E, в котором сборная Швеции встретится с командой Польши. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Швеция – Польша. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Польша.