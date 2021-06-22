С. КРАВЧЕНКО: «Украина оказалась не готова к матчам с такой интенсивностью»

Специалист считает, что сборная Австрии просто была сильнее

  • 22.06.2021 20:38
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  • 1 комментарий
С. КРАВЧЕНКО: «Украина оказалась не готова к матчам с такой интенсивностью»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний украинский хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о том, почему сборная Украины проиграла Австрии (0:1) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Что произошло? Физически мы оказались не готовы к матчам с такой интенсивностью в таком плотном графике. Это главное объяснение. В то время как австрийцы постоянно выступают в немецкой Бундеслиге в подобном ключе, у нас футболисты «Шахтера» и «Динамо» находятся в более привилегированном положении. Плюс сама система развития футбола. Я читал, что в Австрии не так давно реорганизовали процесс развития молодежи (не в угоду двум клубам, а в интересах всей нации), и результаты уже видны. Лет 10 назад, признаюсь, сборная этой страны была обычной, даже примитивной командой. А теперь? Да они просто были сильнее, и это надо признать. Сильнее здесь и сейчас», — считает Кравченко.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.06.2021 20:53
    +1
    Это не объяснение. Шевченко вместо того, чтобы готовить дублеров на товарняках (Лига Наций - тоже товарняки) собирал лайки используя только основных и проверенных игроков. В итоге у нас даже 11 человек необходимого уровня не оказалось, зато поехало 26.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.06.2021 20:53
    +1
    Это не объяснение. Шевченко вместо того, чтобы готовить дублеров на товарняках (Лига Наций - тоже товарняки) собирал лайки используя только основных и проверенных игроков. В итоге у нас даже 11 человек необходимого уровня не оказалось, зато поехало 26.
    Ссылка
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