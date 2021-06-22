Элина СВИТОЛИНА: «Скучала по игре на траве. Рада, что победила»

Элина готовится к Уимблдону

  • 22.06.2021 19:28
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Элина СВИТОЛИНА: «Скучала по игре на траве. Рада, что победила»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победы в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне. Элина в трех сетах обыграла Паулу Бадосу.

«Получилась очень тяжелая борьба. Были и подъемы, и спады, в конце было много нервов, когда я подавала на победу. Было много cпорных мячей. Но в итоге все сложилось в мою пользу. Я рада, что смогла совладать с нервами и хорошо отыграть на тай-брейке».

«Я скучала и по выступлению в Англии, и по игре на траве. Травяной сезон и так короткий, так что я стараюсь насладиться игрой. В 2019 году я дошла до полуфинала на Уимблдоне, поэтому вернуться в Англию снова - это особенные чувства».

«Я в предвкушении от новых испытаний, конечно, я бы хотела сыграть тут еще больше матчей», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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