Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас Динамо может продать Бущана, Забарного и Шапаренко»

Журналист Игорь Цыганык считает, что по итогам Евро-2020 «Динамо» вряд ли сможет выгодно продать Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

«Трансферы серьезные в «Динамо» будут только в том случае, если продадут кого-то. А учитывая выступления киевлян на Евро, то продать можно разве что Бущана, Забарного и, возможно, Шапаренко».

«Миколенко и Цыганков - про их продажи, наверное, пока забываем. А вот продать кого-то из тройки Бущан, Забарный, Шапаренко можно, чтобы получить деньги на новые трансферы. Если никого не продадут, то и серьезных приобретений не будет», - сказал Цыганык.