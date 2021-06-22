Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас Динамо может продать Бущана, Забарного и Шапаренко»

А вот продать Миколенко и Цыганкова будет сложнее

  • 22.06.2021 19:11
  • 1899 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас Динамо может продать Бущана, Забарного и Шапаренко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Журналист Игорь Цыганык считает, что по итогам Евро-2020 «Динамо» вряд ли сможет выгодно продать Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

«Трансферы серьезные в «Динамо» будут только в том случае, если продадут кого-то. А учитывая выступления киевлян на Евро, то продать можно разве что Бущана, Забарного и, возможно, Шапаренко».

«Миколенко и Цыганков - про их продажи, наверное, пока забываем. А вот продать кого-то из тройки Бущан, Забарный, Шапаренко можно, чтобы получить деньги на новые трансферы. Если никого не продадут, то и серьезных приобретений не будет», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 22.06.2021 19:29
    -1
    Продать можно любого и всегда вопрос кто им на замену?У Динамо и так один молодняк.Играть кому?
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.06.2021 19:28
    +2
    В Молдову чи Білорусь?
    Ссылка
    Алексей Степанов
      Алексей Степанов, 22.06.2021 19:26
    0
    Продать можно кого угодно, только ни кто не купит за те деньги, которые "раздул" агент!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.06.2021 19:26
    +1
    А сутність футболу, щоб когось обов'язково продати. а не порадувати своїх уболівальників гарною грою? Тим більш, немає гарантії, що за виручені гроші прийдуть кращі гравці
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 19:24
    +1
    Цыганыку надо успокоиться. Даже если Динамо продаст всех игроков по хорошей цене, никого Суркис покупать не будет, а будет вкладывать в инфраструктуру и молодежь. Луческу полностью принял стратегию Суркиса и делает ставку на своих футболистов, а не на закупку легионеров.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 22.06.2021 19:16
    -1
    В Россию?
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.06.2021 19:28
    +2
    В Молдову чи Білорусь?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.06.2021 19:26
    +1
    А сутність футболу, щоб когось обов'язково продати. а не порадувати своїх уболівальників гарною грою? Тим більш, немає гарантії, що за виручені гроші прийдуть кращі гравці
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 19:24
    +1
    Цыганыку надо успокоиться. Даже если Динамо продаст всех игроков по хорошей цене, никого Суркис покупать не будет, а будет вкладывать в инфраструктуру и молодежь. Луческу полностью принял стратегию Суркиса и делает ставку на своих футболистов, а не на закупку легионеров.
    Ссылка
    Алексей Степанов
    online
      Алексей Степанов, 22.06.2021 19:26
    0
    Продать можно кого угодно, только ни кто не купит за те деньги, которые "раздул" агент!
    Ссылка
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