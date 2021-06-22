Легенда Милана: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»

Экс-защитник «Милана» (1976 – 1982 голы) и чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Фульвио Колловати поделился мнением по поводу возможного трансфера форварда «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука:

«Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, какой проводит «Милан».

Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухравы впечатлил Чехословакию, а «Дженоа» купила его. Там он забил кучу голов».