Легенда Милана: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»

Фульвио Колловати верит в форварда сборной Украины

  • 22.06.2021 18:56
  • 1925 просмотров
  • 2 комментария
Легенда Милана: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Экс-защитник «Милана» (1976 – 1982 голы) и чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Фульвио Колловати поделился мнением по поводу возможного трансфера форварда «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука:

«Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, какой проводит «Милан».

Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухравы впечатлил Чехословакию, а «Дженоа» купила его. Там он забил кучу голов».

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Источник — Milannews24.com

(9 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 19:28
    0
    так. Яремчук Шеве 10к евро на пиар - Шева договорился с миланньюс24 за 3к евро+бутылку коньяка ветерану Милана
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 22.06.2021 19:01
    0
    Так себе перспективы, лавку греть и на замены выходить
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 19:28
    0
    так. Яремчук Шеве 10к евро на пиар - Шева договорился с миланньюс24 за 3к евро+бутылку коньяка ветерану Милана
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 22.06.2021 19:01
    0
    Так себе перспективы, лавку греть и на замены выходить
    Ссылка
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