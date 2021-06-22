Экс-игрок донецкого Олимпика перешел во французский клуб

Максим Тейшейра продолжит карьеру в «Сошо»

  • 22.06.2021 18:22
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Экс-игрок донецкого Олимпика перешел во французский клуб
© twitter.com/FCSM_officiel

Клуб французской Лиги 2 «Сошо» объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Тейшейрой. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Тейшейры был донецкий «Олимпик», который он покинул в конце мая.

Тейшейра выступал за «Олимпик» с лета 2018 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 3 гола и 3 ассиста в 22 матчах УПЛ.

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