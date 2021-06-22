Экс-игрок донецкого Олимпика перешел во французский клуб

Клуб французской Лиги 2 «Сошо» объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Тейшейрой. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.
Предыдущим клубом Тейшейры был донецкий «Олимпик», который он покинул в конце мая.
Тейшейра выступал за «Олимпик» с лета 2018 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 3 гола и 3 ассиста в 22 матчах УПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.