Экс-игрок донецкого Олимпика перешел во французский клуб

Клуб французской Лиги 2 «Сошо» объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Максимом Тейшейрой. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Тейшейры был донецкий «Олимпик», который он покинул в конце мая.

Тейшейра выступал за «Олимпик» с лета 2018 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 3 гола и 3 ассиста в 22 матчах УПЛ.