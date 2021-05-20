Максим Тейшейра покинул Олимпик

Донецкий «Олимпик» пока еще не определился с планами на межсезонье, поскольку клуб рискует не получить лицензию на следующий чемпионат в УПЛ. В этой связи клуб также пока еще не занимается кадровыми вопросами и селекцией.
Донецкий коллектив уже покинул французский легионер Максим Тейшейра, у которого заканчивался контракт с «Олимпиком» 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне француз португальского происхождения провел в составе «Олимпика» 22 матча, в которых забил три гола.
По имеющимся данным, 30 июня контракты с «Олимпиком» также заканчиваются у Артема Кичака, Ивана Зотько, Руслана Бабенко, Тараса Завийского и Сергея Политыло.
Истекают арендные соглашения у Ореста Лебеденко, который принадлежит испанскому «Луго», и Бенито с Ибраимом Каргбо, которые возвращаются в расположение киевского «Динамо».
Ранее тренер «Олимпика» Роман Санжар заявил, что наберет новую команду.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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