ДЕНИСОВ: «Так и хочется сказать: Спасибо Черчесову за хорошее настроение»

Журналист Александр Денисов прокомментировал победу Дании над Россией со счетом 4:1. Результат отправил датчан в 1/8 финала Евро, а россиян - отдыхать.

«Так и хочется сказать: «Спасибо Черчесову за наше хорошее настроение». Я считаю, что Дания «выстрадала» эту группу, с чего для них начался этот Евро, этот второй тайм с финнами, этот классный первый тайм с Бельгией, второй тайм не смогли додавить, но там без вопросов.

«Второй тайм с Россией шёл по сценарию датчан. В футболе нет справедливости. Кристенсен заколотил мяч и за себя и за Эриксена. Россия так слабо с осени играет с Черчесовым, они уже с ним не понятно куда ехали. Это провальный матч России», - считает Денисов.