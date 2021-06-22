ДЕНИСОВ: «Так и хочется сказать: Спасибо Черчесову за хорошее настроение»

Эксперт прокомментировал успех сборной Дании

  • 22.06.2021 18:11
  • 4262 просмотра
  • 9 комментариев
ДЕНИСОВ: «Так и хочется сказать: Спасибо Черчесову за хорошее настроение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Александр Денисов прокомментировал победу Дании над Россией со счетом 4:1. Результат отправил датчан в 1/8 финала Евро, а россиян - отдыхать.

«Так и хочется сказать: «Спасибо Черчесову за наше хорошее настроение». Я считаю, что Дания «выстрадала» эту группу, с чего для них начался этот Евро, этот второй тайм с финнами, этот классный первый тайм с Бельгией, второй тайм не смогли додавить, но там без вопросов.

«Второй тайм с Россией шёл по сценарию датчан. В футболе нет справедливости. Кристенсен заколотил мяч и за себя и за Эриксена. Россия так слабо с осени играет с Черчесовым, они уже с ним не понятно куда ехали. Это провальный матч России», - считает Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(33 голоса)

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Комментарии
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 22.06.2021 19:12
    +1
    bolelschik, 22.06.2021 19:05
    Сборную Украины еще наградят за 4-е место России
    Плач, плач
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 19:08
    +6
    Alex Romanov, 22.06.2021 19:01
    Хз, немного странно слышать от Денисова очередную трололо реплику в сторону России. Он мне казался таким же, как и большинство донецких, которые предпочитают меньше затрагивать тему России.
    пенисофф говорит, то что ему скажет ахметка, раз амхетка сказал тролить рашку, значит троллит, сам по себе пенисофф ничего сказать не может, без одобрения хана
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 19:07
    -1
    Денисов этим похож на "мамкиного хайпера" на теме
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 19:06
    -1
    bolelschik, 22.06.2021 19:05
    Сборную Украины еще наградят за 4-е место России
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 22.06.2021 19:05
    +3
    Сборную Украины еще наградят за 4-е место России
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.06.2021 19:01
    +2
    Хз, немного странно слышать от Денисова очередную трололо реплику в сторону России. Он мне казался таким же, как и большинство донецких, которые предпочитают меньше затрагивать тему России.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 18:58
    +1
    В глибині душі вболівав він за лаптів, але зараз лице собі робить
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 22.06.2021 18:38
    +4
    На своих посмотрел бы Денисов. Нах нам мордоровцы нужны
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 18:36
    +2
    Ахаа. Да не смеши никого ольгинец, ты за Раиссу болел
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.06.2021 19:08
    +6
    Alex Romanov, 22.06.2021 19:01
    Хз, немного странно слышать от Денисова очередную трололо реплику в сторону России. Он мне казался таким же, как и большинство донецких, которые предпочитают меньше затрагивать тему России.
    пенисофф говорит, то что ему скажет ахметка, раз амхетка сказал тролить рашку, значит троллит, сам по себе пенисофф ничего сказать не может, без одобрения хана
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 22.06.2021 18:38
    +4
    На своих посмотрел бы Денисов. Нах нам мордоровцы нужны
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 22.06.2021 19:05
    +3
    Сборную Украины еще наградят за 4-е место России
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.06.2021 19:01
    +2
    Хз, немного странно слышать от Денисова очередную трололо реплику в сторону России. Он мне казался таким же, как и большинство донецких, которые предпочитают меньше затрагивать тему России.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 18:36
    +2
    Ахаа. Да не смеши никого ольгинец, ты за Раиссу болел
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 22.06.2021 19:12
    +1
    bolelschik, 22.06.2021 19:05
    Сборную Украины еще наградят за 4-е место России
    Плач, плач
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 22.06.2021 18:58
    +1
    В глибині душі вболівав він за лаптів, але зараз лице собі робить
    Ссылка
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