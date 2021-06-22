Вратарь сборной Австрии: «Должны были к перерыву вести 4:0»

Голкипер сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал победу 1:0 над сборной Украины в третьем туре Евро-2020:
«Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы. Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.