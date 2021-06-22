Вратарь сборной Австрии: «Должны были к перерыву вести 4:0»

Даниэль Бахманн – о матче против Украины

  • 22.06.2021 17:23
  • 1267 просмотров
  • 1 комментарий
Вратарь сборной Австрии: «Должны были к перерыву вести 4:0»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Бахманн

Голкипер сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал победу 1:0 над сборной Украины в третьем туре Евро-2020:

«Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы. Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала».

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 22.06.2021 18:01
    0
    О чём они думали? Скатали бы ничейку - играли бы со шведами, а так - Италия и "сливай воду".
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 22.06.2021 17:47
    0
    Смотри чтоб Италия вам 4 не забила до перерыва.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 22.06.2021 18:01
    0
    О чём они думали? Скатали бы ничейку - играли бы со шведами, а так - Италия и "сливай воду".
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 22.06.2021 17:47
    0
    Смотри чтоб Италия вам 4 не забила до перерыва.
    Ссылка
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