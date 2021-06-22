ПЕДРИНЬО: «Идея игры у нашего тренера хорошая»

Новобранец «Шахтера» Педриньо поделился впечатлениями от первых дней работы под руководством главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби:

«Уверен, что идея игры у нашего тренера хорошая. Мы подойдем подготовленными к началу чемпионата.

Моя цель... Наверное, в первую очередь, нужно думать о команде, а не о чем-то индивидуальном. Если у команды все будет хорошо, скорее всего, то и у меня все будет хорошо. Хочу отдать свой максимум, чтобы помочь команде наилучшим образом».