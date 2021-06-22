Юссуф ПОУЛЬСЕН: «Смогли надломить сборную России»

Форвард сборной Дании – о выходе в плей-офф

  • 22.06.2021 15:50
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Юссуф ПОУЛЬСЕН: «Смогли надломить сборную России»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуф Поульсен

Вчера сборная Дании в третьем Туре Евро-2020 разгромила Россию 4:1 и вышла в плей-офф. Форвард датчан Юссуф Поульсен, который стал автором второго гола в матче, поделился впечатлениями от игры:

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический.

Мой мяч? Впервые в жизни я устал настолько, что не побежал назад. Кажется, я выбрал верный угол обзора, и защитник меня не видел. И затем случается такое... Невероятно. Как раз был подходящий момент».

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Источник — УЕФА

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