Юссуф ПОУЛЬСЕН: «Смогли надломить сборную России»

Вчера сборная Дании в третьем Туре Евро-2020 разгромила Россию 4:1 и вышла в плей-офф. Форвард датчан Юссуф Поульсен, который стал автором второго гола в матче, поделился впечатлениями от игры:

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический.

Мой мяч? Впервые в жизни я устал настолько, что не побежал назад. Кажется, я выбрал верный угол обзора, и защитник меня не видел. И затем случается такое... Невероятно. Как раз был подходящий момент».