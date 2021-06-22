Сергей ПАЛКИН: «Женский футбол - это интересно. Это must have»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал создание женского чемпионата. С сезона 2021/22 все клубы УПЛ должны иметь женскую команду.

«Я отношусь очень хорошо и позитивно (к женскому футболу). Это популяризация футбола. Для меня странно, что раньше не сделали. В Европе уже довольно давно в каждом клубе серьезного уровня есть женские команды, в том числе детские команды для девочек».

«Это интересно, это должно быть. Это не мода времени, а must have», - сказал Палкин.