Сергей ПАЛКИН: «Женский футбол - это интересно. Это must have»

Генеральный директор «Шахтера» позитивно относится к женскому футболу

  • 22.06.2021 16:11
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Женский футбол - это интересно. Это must have»
© twitter.com/fcshakhtar

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал создание женского чемпионата. С сезона 2021/22 все клубы УПЛ должны иметь женскую команду.

«Я отношусь очень хорошо и позитивно (к женскому футболу). Это популяризация футбола. Для меня странно, что раньше не сделали. В Европе уже довольно давно в каждом клубе серьезного уровня есть женские команды, в том числе детские команды для девочек».

«Это интересно, это должно быть. Это не мода времени, а must have», - сказал Палкин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 22.06.2021 16:14
    0
    Вы создали детские группы для девочек,вырастили кого-то, или просто потрясли кошелтком и переманили из других команд, уже сушествцющих не
    первый год кстати???
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.06.2021 16:14
    0
    Вы создали детские группы для девочек,вырастили кого-то, или просто потрясли кошелтком и переманили из других команд, уже сушествцющих не
    первый год кстати???
    Ссылка
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