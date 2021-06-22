Капитан сборной Шотландии: «Мы пока не хотим ехать домой»

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро-2020 против Хорватии, который состоится сегодня, 22 июня:

«Надеюсь, уверенность, которой мы заручились после матча с Англией, поможет нам. Но чтобы добиться результата в матче с Хорватией, нам надо показать тот же уровень игры, а то и выше.

Знаем, что нам надо побеждать и им надо побеждать, либо мы вместе отправимся домой. Так что будет весело. Мы обеспечили себе возможность побороться за путевку в последнем матче. Мы стремились к этому с самого начала, и, к счастью, у нас еще есть шансы.

Само собой, это один из самых важных матчей в моей карьере. Быть капитаном в этой сборной – это чувство сложно описать, но я наслаждаюсь им каждую минуту. Уверен парни тоже наслаждаются турниром, и именно потому мы хотим задержаться в нем как можно дольше.

Мы пока не хотим ехать домой, но задержаться мы здесь можем только если добьемся положительного результата. Надо будет приложить максимум усилий, и, уверен, мы это сделаем. Оставим себя на поле без остатка и, будем надеяться, этого окажется достаточно».