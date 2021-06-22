Олег ПРОТАСОВ: «Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко»

Вице-президент УАФ - о поражении от Австрии

  • 22.06.2021 14:49
  • 712 просмотров
  • 0 комментариев
Олег ПРОТАСОВ: «Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко»
© УАФ. Олег Протасов

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в интервью румынским СМИ прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии 0:1 в третьем туре Евро-2020:

«Совсем недоволен таким результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Может, нужно было нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов очень и очень мало.

Австрия сыграла лучше в этом матче. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после встречи. Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Antena Sport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности