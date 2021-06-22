Олег ПРОТАСОВ: «Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко»

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в интервью румынским СМИ прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии 0:1 в третьем туре Евро-2020:

«Совсем недоволен таким результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Может, нужно было нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов очень и очень мало.

Австрия сыграла лучше в этом матче. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после встречи. Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок».