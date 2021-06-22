Сергей ПАЛКИН: «Трансфер Марлона – прерогатива главного тренера»

Гендиректор «Шахтера» - о подписании Марлона

  • 22.06.2021 14:20
  • 952 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Трансфер Марлона – прерогатива главного тренера»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал подписание защитника «Сассуоло» Марлона:

– Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны. Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из сильнейших центральных защитников в Европе, поэтому наше предпочтение и пало на него. Важно, что у Марлона есть определенный опыт выступления в Европе. Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам.

– На какой срок рассчитан контракт с Марлоном?
– На пять лет.

– Летом «Шахтер» провел серьезную трансферную кампанию. С какими надеждами смотрите в будущий сезон?
– Прежде всего отмечу, что нам удалось завершить комплектацию до вылета команды на зарубежный сбор в Австрию. Это плюс, ведь, по большому счету, еще ни один европейский клуб даже не начинал трансферную кампанию, так как трансферное окно открывается только в июле и продлится до конца августа. У европейских клубов все это еще впереди, а мы уже осуществили трансферы, и это плюс. У тренера есть вся обойма футболистов, которая ему нужна, что позволяет нормально проводить тренировочный процесс. Рады, что удалось совершить и закрыть сделки по футболистам, которых очень сильно хотели видеть в «Шахтере».

– Входящих трансферов в это межсезонье больше не ждать?
– По крайней мере на данном этапе – нет.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:25
    +2
    Вот и хорошо, такой трансфер давно назрел.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:25
    +2
    Вот и хорошо, такой трансфер давно назрел.
    Ссылка
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