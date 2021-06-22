УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку стадиона в Мюнхене

УЕФА запретил немцам включать радужную подсветку стадиона в Мюнхене в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Соответствующее заявление обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) УЕФА отклонил во вторник, 22 июня.

Дело в том, что хозяева хотели выразить протест против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.

«УЕФА – организация, далекая от вопросов политики и религии, которая действует в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его», – сказано в заявлении организации.

Таким образом, стадион Мюнхена во время матча ФРГ - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА.

В то же время УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.

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