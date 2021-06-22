УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку стадиона в Мюнхене

Немцы хотели выразить протест

  • 22.06.2021 13:21
  • 1838 просмотров
  • 7 комментариев
УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку стадиона в Мюнхене
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА запретил немцам включать радужную подсветку стадиона в Мюнхене в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Соответствующее заявление обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) УЕФА отклонил во вторник, 22 июня.

Дело в том, что хозяева хотели выразить протест против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.

«УЕФА – организация, далекая от вопросов политики и религии, которая действует в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его», – сказано в заявлении организации.

Таким образом, стадион Мюнхена во время матча ФРГ - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА. 

В то же время УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.

Германия − Венгрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

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Источник — Deutsche Welle

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 14:27
    0
    Владимир Копяк, 22.06.2021 13:29
    Какие-то двойные стандарты у УЕФА - сегодня нельзя, а завтра - можно... Бред какой-то... И что самое интересное , в УЕФА работает много геев, они даже этого не скрывают.
    После ситуации с технической победой Швейцарии я думаю там все геи
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:17
    -2
    Детский сад «Ягодка».
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 22.06.2021 14:13
    0
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:47
    Вот как так можно опошлить символы
    Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
    Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
    радуга пидаров - из 6 цветов, а не 7. Так что всё норм.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 22.06.2021 13:54
    -1
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:47
    Вот как так можно опошлить символы
    Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
    Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
    пентограмма тоже знак дьявола
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:47
    +4
    Вот как так можно опошлить символы
    Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
    Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.06.2021 13:29
    +5
    Какие-то двойные стандарты у УЕФА - сегодня нельзя, а завтра - можно... Бред какой-то... И что самое интересное , в УЕФА работает много геев, они даже этого не скрывают.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 13:24
    +6
    - Кто это там воет, Бэримор?
    - Это геи орут что им мешают протестовать.
    - А им мешают?
    - Нет.
    - Так чего орут?
    - Геи...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 13:24
    +6
    - Кто это там воет, Бэримор?
    - Это геи орут что им мешают протестовать.
    - А им мешают?
    - Нет.
    - Так чего орут?
    - Геи...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.06.2021 13:29
    +5
    Какие-то двойные стандарты у УЕФА - сегодня нельзя, а завтра - можно... Бред какой-то... И что самое интересное , в УЕФА работает много геев, они даже этого не скрывают.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:47
    +4
    Вот как так можно опошлить символы
    Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
    Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 14:27
    0
    Владимир Копяк, 22.06.2021 13:29
    Какие-то двойные стандарты у УЕФА - сегодня нельзя, а завтра - можно... Бред какой-то... И что самое интересное , в УЕФА работает много геев, они даже этого не скрывают.
    После ситуации с технической победой Швейцарии я думаю там все геи
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 22.06.2021 14:13
    0
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:47
    Вот как так можно опошлить символы
    Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
    Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
    радуга пидаров - из 6 цветов, а не 7. Так что всё норм.
    Ссылка
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