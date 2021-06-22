УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку стадиона в Мюнхене

УЕФА запретил немцам включать радужную подсветку стадиона в Мюнхене в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Соответствующее заявление обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) УЕФА отклонил во вторник, 22 июня.
Дело в том, что хозяева хотели выразить протест против закона в Венгрии, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества.
«УЕФА – организация, далекая от вопросов политики и религии, которая действует в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его», – сказано в заявлении организации.
Таким образом, стадион Мюнхена во время матча ФРГ - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА.
В то же время УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.
Источник — Deutsche Welle
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Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
- Это геи орут что им мешают протестовать.
- А им мешают?
- Нет.
- Так чего орут?
- Геи...
- Это геи орут что им мешают протестовать.
- А им мешают?
- Нет.
- Так чего орут?
- Геи...
Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
Для меня радуга - это что-то из детства, радость, а его сделали символом нетрадиционных
Так же свастика - это символ Солнца, а его сделали символом нацизма
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