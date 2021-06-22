МИХАЙЛИЧЕНКО: «На сегодняшний день ожидали немного другой игры от сборной»

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал поражение сборной Украины в матче против команды Австрии в рамках Евро-2020.

«Конечно, разочарованы. Но мы все равно верим, что у нас есть теоретический шанс пройти дальше и этот опыт он поможет нам двигаться дальше. На сегодняшний день ожидали немного другой игры.

Это очень большая нервная нагрузка для тренера, очень большая моральная ответственность. Поэтому пожелаю Андрею Шевченко держаться.

Повторюсь, что шансы у нас есть и никто сдаваться не будет. Хотелось бы, чтобы чудо свершилось. Но если этого не произойдет, то нужно все равно двигаться дальше, после каждого негатива делать шаг вперед и перестраиваться», – сказал Михайличенко.