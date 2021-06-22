МИХАЙЛИЧЕНКО: «На сегодняшний день ожидали немного другой игры от сборной»

Первый вице-президент УАФ считает, что нужно сделать правильные выводы

  • 22.06.2021 13:05
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  • 1 комментарий
МИХАЙЛИЧЕНКО: «На сегодняшний день ожидали немного другой игры от сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал поражение сборной Украины в матче против команды Австрии в рамках Евро-2020.

«Конечно, разочарованы. Но мы все равно верим, что у нас есть теоретический шанс пройти дальше и этот опыт он поможет нам двигаться дальше. На сегодняшний день ожидали немного другой игры. 

Это очень большая нервная нагрузка для тренера, очень большая моральная ответственность. Поэтому пожелаю Андрею Шевченко держаться.

Повторюсь, что шансы у нас есть и никто сдаваться не будет. Хотелось бы, чтобы чудо свершилось. Но если этого не произойдет, то нужно все равно двигаться дальше, после  каждого негатива делать шаг вперед и перестраиваться», – сказал  Михайличенко.

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Источник — Бомбардир

(2 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.06.2021 13:09
    +1
    Мы тоже были разочарованы, когда ты, как главный тренер, в плей-офф Греции профукал бездарно, но зато хвалил команду. Забыл?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.06.2021 13:09
    +1
    Мы тоже были разочарованы, когда ты, как главный тренер, в плей-офф Греции профукал бездарно, но зато хвалил команду. Забыл?
    Ссылка
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