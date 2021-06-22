Заря подпишет 3-летний контракт с бразильцем Кристианом

21-летний атакующий полузащитник «Гремио Бразил» Кристиан в ближайшее время будет представлен, как новичок луганской «Зари».

У Кристиана был контракт с бразильским клубом до середины июля, однако футболист согласовал досрочное его расторжение, а также 3-летнюю сделку с «Зарей».

Ожидается, что «Гремио Бразил» получит процент от последующей перепродажи игрока, если та произойдет в течение трехлетнего периода срока действия его контракта. Информацию об этом подтвердил агент футболиста.

Вероятнее всего, Кристиан присоединится к «Заре» на сборе в Турции, где луганчане будут готовиться к новому сезону.

Кристиан является воспитанником «Гремио Бразил», за который провел 30 матчей и забил 2 мяча.

Отметим, что потенциальный новобранец «Зари» выступает на позиции правого вингера, где также играет украинец Владислав Кочергин, которого итальянская пресса активно сватает в «Венецию» в обмен на 1,5 миллиона евро.