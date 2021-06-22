Заря подпишет 3-летний контракт с бразильцем Кристианом

Вингер переберется в Украину на правах свободного агента

  • 22.06.2021 12:54
  • 949 просмотров
  • 2 комментария
Заря подпишет 3-летний контракт с бразильцем Кристианом
© Globo. Кристиан

21-летний атакующий полузащитник «Гремио Бразил» Кристиан в ближайшее время будет представлен, как новичок луганской «Зари».

У Кристиана был контракт с бразильским клубом до середины июля, однако футболист согласовал досрочное его расторжение, а также 3-летнюю сделку с «Зарей».

Ожидается, что «Гремио Бразил» получит процент от последующей перепродажи игрока, если та произойдет в течение трехлетнего периода срока действия его контракта. Информацию об этом подтвердил агент футболиста.

Вероятнее всего, Кристиан присоединится к «Заре» на сборе в Турции, где луганчане будут готовиться к новому сезону.

Кристиан является воспитанником «Гремио Бразил», за который провел 30 матчей и забил 2 мяча.

Отметим, что потенциальный новобранец «Зари» выступает на позиции правого вингера, где также играет украинец Владислав Кочергин, которого итальянская пресса активно сватает в «Венецию» в обмен на 1,5 миллиона евро.

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Источник — Globo

(7 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.06.2021 13:13
    0
    Видно, как люди работают в селекции
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 22.06.2021 13:09
    0
    Удачи
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.06.2021 13:13
    0
    Видно, как люди работают в селекции
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 22.06.2021 13:09
    0
    Удачи
    Ссылка
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