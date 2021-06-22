Cборная Украины впервые в этом году не смогла поразить ворота соперников

Уступив Австрии со счетом 0:1, сборная Украины прервала свою серию с забитыми мячами, которая составила 9 игр. Всего одного голевого матча не хватило нашей команде, чтобы повторить личный рекорд 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали 11 ноября 2020 года в товарищеском гостевом поединке с Польшей - 0:2.

Самые продолжительные голевые серии сборной Украины