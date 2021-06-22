Cборная Украины впервые в этом году не смогла поразить ворота соперников

До матча с Австрией наша сборная забивала 9 игр подряд

  • 22.06.2021 12:03
  • 679 просмотров
  • 1 комментарий
Cборная Украины впервые в этом году не смогла поразить ворота соперников
© Getty Images/Global Images Ukraine

Уступив Австрии со счетом 0:1, сборная Украины прервала свою серию с забитыми мячами, которая составила 9 игр. Всего одного голевого матча не хватило нашей команде, чтобы повторить личный рекорд 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали 11 ноября 2020 года в товарищеском гостевом поединке с Польшей - 0:2.

Самые продолжительные голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10 игр

26.04.1995

Эстония (г)

1:0

09.11.1996

Португалия (г)

0:1

10 игр

25.03.2019

Люксембург (г)

2:1

06.09.2020

Испания (г)

0:4

9 игр

04.09.2004

Дания (г)

1:1

15.08.2005

Израиль (д)

0:0

9 игр

14.11.2020

Германия (г)

1:3

21.06.2021

Австрия (н)

0:1

8 игр

26.08.1992

Венгрия (г)

1:2

15.03.1994

Израиль (г)

0:1

7 игр

15.11.1997

Хорватия (д)

1:1

27.03.1999

Франция (г)

0:0

7 игр

08.06.2001

Уэльс (д)

1:1

21.03.2002

Япония (г)

0:1

7 игр

25.05.2010

Литва (д)

4:0

19.10.2010

Бразилия (н)

0:2

7 игр

07.10.2011

Болгария (д)

3:0

05.06.2012

Турция (н)

0:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 12:18
    -2
    Зато поразила сердца всех болельщиков. От буковинских туристов, до телевизорных кузьмичей.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности