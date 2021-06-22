Cборная Украины впервые в этом году не смогла поразить ворота соперников

Уступив Австрии со счетом 0:1, сборная Украины прервала свою серию с забитыми мячами, которая составила 9 игр. Всего одного голевого матча не хватило нашей команде, чтобы повторить личный рекорд 25-летней давности. Последний раз украинцы не забивали 11 ноября 2020 года в товарищеском гостевом поединке с Польшей - 0:2.
Самые продолжительные голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10 игр
|
26.04.1995
|
Эстония (г)
|
1:0
|
09.11.1996
|
Португалия (г)
|
0:1
|
10 игр
|
25.03.2019
|
Люксембург (г)
|
2:1
|
06.09.2020
|
Испания (г)
|
0:4
|
9 игр
|
04.09.2004
|
Дания (г)
|
1:1
|
15.08.2005
|
Израиль (д)
|
0:0
|
9 игр
|
14.11.2020
|
Германия (г)
|
1:3
|
21.06.2021
|
Австрия (н)
|
0:1
|
8 игр
|
26.08.1992
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
15.03.1994
|
Израиль (г)
|
0:1
|
7 игр
|
15.11.1997
|
Хорватия (д)
|
1:1
|
27.03.1999
|
Франция (г)
|
0:0
|
7 игр
|
08.06.2001
|
Уэльс (д)
|
1:1
|
21.03.2002
|
Япония (г)
|
0:1
|
7 игр
|
25.05.2010
|
Литва (д)
|
4:0
|
19.10.2010
|
Бразилия (н)
|
0:2
|
7 игр
|
07.10.2011
|
Болгария (д)
|
3:0
|
05.06.2012
|
Турция (н)
|
0:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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